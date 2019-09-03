شكرا لقرائتكم خبر عن وزنه 2 جرام.. طفل إيطالى يتعافى بعد تركيب أصغر منظم ضربات قلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبى بمستشفى يوحنا الثالث والعشرون فى مدينة بيرجامو بإيطاليا فى تركيب أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب فى العالم لطفل يبلغ من العمر 14 عاما.
ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية، الجهاز الذى تم تركيبه يزن 2 جرام فقط، وطوله أقل من 2 سم، ويصفه الأطباء بأنه جهاز غير مرئى.
وقالت الوكالة إن الطفل هو أصغر مريض يخضع لعملية جراحية من هذا النوع فى إيطاليا، حيث كان يعانى من عدم انتظام ضربات القلب، وكان قلبه يتوقف عن النبض لبضع ثوان بشكل متكرر.
وعانى الطفل من هذه المشكلة منذ أن كان عمره 7 سنوات، وبعد العملية الناجحة سيكون بإمكانه الآن أن يعيش حياة طبيعية بفضل هذا الجهاز الذى يعد حجمه أقل من عُشر أجهزة ضبط نبضات القلب التقليدية، ويبلغ وزنه جرامين اثنين، مع بطارية تضمن تنظيم ضربات القلب لمدة عشرة أعوام.
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