امرأة ميتة دماغيًا منذ 117 يومًا تنجب طفلة سليمة في الأسبوع الـ34 من الحمل

أنجبت امرأة ميتة دماغياً منذ حوالي أربعة أشهر طفلة سليمة وفق ما أعلن الأطباء في تشيكيا الإثنين.وقال الأطباء في المستشفى الجامعي في مدينة برنو التشيكية خلال مؤتمر صحافي، إن الطفلة ولدت بعملية قيصرية في الأسبوع الـ34 من الحمل الشهر الماضي، بعد 117 يوماً من إعلان وفاة والدتها دماغياً.

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وقد أُعلنت وفاة الأم دماغياً بعد إصابتها بنزيف في نيسان/أبريل عندما كانت في الأسبوع الـ16 من الحمل، وحافظ الأطباء على قلبها ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى تعمل فيما كانوا يراقبون الجنين، وبعد الولادة، فصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

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وفي حالة مماثلة، ولد طفل لامرأة ميتة دماغياً في البرتغال العام 2016.

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