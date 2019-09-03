شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..العين عليها حارس..إزاى تحافظ على عينك من الإصابة بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات العين قد تحدث أثناء ممارسة العمل أو بمجرد السير فى الشارع وتصيب الشخص بحالة من الإزعاج والألم الشديد، وهناك عدة خطوات ونصائح هامة للوقاية من إصابات العين أثناء التواجد فى العمل أو التنزه، أو حتى داخل المنزل.

ووفقا لموقع "mayoclinic" هناك عدة خطوات يمكن من خلالها الوقاية من إصابات العين الخطيرة التى قد تؤدى إلى تدخل جراحى أو عدم الرؤية لعدة أيام.

نصائح لحماية العين من الإصابات:

- ارتداء نظارة واقية أثناء ممارسة الأنشطة الخطرة لتجنب الأجسام المتطايرة أو التراب.

- مراقبة الأدوات التى يستخدمها الأطفال مثل الأقلام والمقصات والشوك والسكاكين لخطورتها.

- الاحتفاظ بالمواد الخطرة بعيدا عن متناول الأطفال.

- الحذر فى التعامل مع المواد الكيميائية والمنظفات أثناء تنظيف المنزل.

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-استخدم واقيات الزيوت لمنع رذاذ السمن أو الزيت الساخن عند الطهى.

- تجنب استخدام مكواة تصفيف الشعر بالقرب من العينين.

- منع الأطفال من استخدام الألعاب مثل مسدسات الخرز التى قد تؤى لإصابات بالغة بالعين.

- منع الأطفال من استخدام ألعاب الليزر التى تمثل خطورة داهمة على العينين.

- عند حدوث إصابة فى العين يجب عدم لمسها أو فركها أو الضغط عليها

- عدم إزالة أى شىء عالق على سطح العين حتى لا يجرح قرنية العين

- يجب إزالة أى مواد كيميائية باستخدام الماء الجارى النظيف.