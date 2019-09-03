شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة فاولر تمنع فتاة عشرينية من التبول لمدة عامين.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت فتاة عشرينية بحالة خطيرة منعتها من ممارسة حياتها بشكل طبيعى والتبول لمدة عامين كاملين، نتيجة لعدوى بمرض نادر يسمى متلازمة "فاولر" التى تصيب عضلات المثانة.

كانت زوى ماكنزى البالغة من العمر 27 عامًا من مدينة كولشستر البريطانية فى حالة صحية جيدة حتى بدأت تشعر بالألم أثناء التبول منذ عامين، وظنت أن المشكلة مجرد التهاب فى المثانة، ولم يتم تشخيص حالتها حتى أبريل 2017 بأنها مصابة بمتلازمة فاولر، والتى تحدث عندما تفشل العضلات التى تمنع السلس فى الاسترخاء عندما يذهب الشخص إلى المرحاض.

وظلت تلك الفتاة معتمدة على القسطرة على مدار العامين الماضيين، خاصة أنها كانت تعانى أيضا من مرض الذئبة، وخضعت لسلسلة من الاختبارات في مستشفى أدينبروكس في كامبريدج، وأجرت اختبارًا للديناميكا البولية والذي يقيّم مدى تمسك المثانة والعضلات ومجرى البول وإطلاق البول، واكتشف الأطباء وجود خلل في مجرى البول والذي ينظم تدفق البول من المثانة إلى مجرى البول والسبب وراء تلك الحالة هو متلازمة فاولر.





وتلك المتلازمة وصفت لأول مرة في عام 1985 وهى هو سبب احتباس البول عند الفتيات، واحتباس البول عند النساء الشابات ليس شائعًا ولكن يمكن أن يكون موهنًا جدًا، وسبب المشكلة هو فشل العضلة العاصرة فى الاسترخاء للسماح بالبول بالمرور بشكل طبيعى.