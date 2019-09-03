أمراض المواليد الجُدد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:44 صباحاً - هناك بعض الأمراض الشائعة بين المواليد خاصة في الشهور الأولى، وحرصاًعلى وقاية مولودك منها، ولتعرفي كيفية التعامل مع طفلك المصاب بها نذكر لك أشهرها.

الصفار في اليومين الأول والثاني من الولادة

تقول الدكتورة مها النمر، استشارية طب النساء والولادة وطب الأجنَّة وطب الأمومة والحمل عالي الخطورة، إن الصفار كناية عن ارتفاع مستوى مادة البيليروبين في دم المولود، بسبب عدم قدرة كبده على هضم هذه المادة الناتجة من تكسُّر خلايا الدم القديمة. يكثر الصفار عند المواليد الخدج أي الأطفال الذين يولدون قبل 38 أسبوعاً، الأم المصابة بالسكري والطفل الذي يرضع طبيعياً ولا يحصل على ما يكفيه من الحليب.

يتم تشخيص الصفار بلون جلد الطفل وأرنبة الأنف وبياض العين، حيث يكون أصفر اللون، ويتم تأكيده بتحليل الدم، أما بالنسبة للعلاج، فيتم علاجه بالعلاج الضوئي.

فتق السرة عند المواليد

تقول الدكتورة «عائشة التركيت»، استشارية في طب الأطفال، إن فتق السرة مرض شائع بين المواليد ذوي الأوزان القليلة والخدج، ولم تثبت أي فائدة للطرق القديمة، مثل وضع قطعة نقود ولف حزام أو شريط ﻻصق. في الغالب يختفي الفتق تلقائياً عندما يزيد وزن الطفل وتقوى عضلات بطنه، وهنا يُنصَح بالانتباه للطفل وعدم تركه يبكي فترة طويلة، كما يجب تحاشي تعرُّض المولود للإمساك وعلاجه في حال برز الفتق واستمر بارزاً ولم يعد للداخل، وصاحبه صياح المولود، هنا تجب مراجعة الطبيب المختص حالاً.

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الإمساك عند المواليد

يعتبر الإمساك أحد الأمراض الشائعة لدى الرُّضع، وذلك بسبب تغيير النظام الغذائي، مثل استخدام نوع حليب جديد، ولكن في الغالب يختفي الإمساك تلقائياً في غضون بضعة أيام. عليكِ أن تساعدي طفلك عن طريق إعطائه المزيد من السوائل أو الاعتماد على الرضاعة الطبيعية لتفادي الإمساك.

الإسهال لدى المواليد

قد يتعرض المواليد لفيروسات تتسبب في حالات الإسهال لديهم، بالإضافة لأسباب تتعلق بالتغذية مثل عدم مناسبة الحليب للطفل، أو عدوى بكتيرية. قد ترافق الإسهال أعراضٌ أخرى تجعله أكثر صعوبة، كالقيء والحمى. قد يسبب الإسهال الجفاف للأطفال، ولتجنُّب حدوث الإسهال، يجب إعطاء المولود محاليل معالجة الجفاف وذلك بعد استشارة الطبيب.