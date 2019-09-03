شكرا لقرائتكم خبر عن سببان آخران يمنعان الإنجاب.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل

قالت الدكتورة بياته كفادبيك إن الإنجاب قد يكون لأسباب مرضية غير العقم، مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض.

وأوضحت المتخصصة في الغدد الصماء الألمانية أن من السهل تشخيص قصور الغدة الدرقية وعلاجها بالأقراص المحتوية على هرمونات الغدة الدرقية، مشيرة إلى أن العلاج يرفع احتمال الحمل ونجاحه.

أما متلازمة تكيس المبايض فيصعب تشخيصها وعلاجها، لذلك يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراضها، التي تتمثل في عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة نمو الشعر في الوجه، والصدر، والظهر والساقين.

وتعالج المتلازمة بالأدوية، التي تحفز عملية التبويض لرفع فرص الحمل، علماً أن العلاج يستغرق عدة أشهر.