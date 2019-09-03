اكتشاف طفرة جينية تقي مِن الإصابة بفيروس "الإيدز"

تمكَّن علماء في معهد Instituto de Salud Carlos III الإسباني، من العثور على طفرة جينية، تحمي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

جاء في نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة PLOS Pathogens العلمية، أن الحديث يدور عن طفرة في جين TNPO3 الذي يؤدي إلى تطور واستفحال مرض نادر، ضمور عضلات العضد والحوض، لكن هذه الطفرة تحمي المريض، في ذات الوقت، من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب.

وأظهرت الدراسات المختبرية "in vitro" (خارج الكائن الحي)، أن خلايا المرضى الذين يعانون من هذه الطفرة تقاوم الإصابة بعدوى الإيدز، ويرى العلماء أنه يمكن استخدام خلايا المرضى الذين يعانون من هذا المرض، من أجل تكوين استراتيجيات لعلاج الإيدز، وهذه هي المرة الثانية التي تُظهر فيها الطفرات الجينية مقاومة لفيروس الإيدز، ففي وقت سابق، أشار العالم الصيني هي جيانكوي، إلى ولادة أطفال تم تعديل الحمض النووي لديهم باستخدام الطفرة CCR5CR32. ووفقا له تسمح هذه الطفرة لأجسامهم بمقاومة فيروس الإيدز.

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وأجرى أطباء بريطانيون في 5 مارس/ آذار الماضي، عملية زرع خلايا جذعية لرجل يعرف باسم "مريض لندن"، وبفضل ذلك تمكن من الشفاء من مرض الإيدز.

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