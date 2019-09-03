رغد صدام حسين توجه رسالة إلى عائلتها احتفالًا بعيد ميلادها

وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة إلى عائلتها وأسرتها احتفالا بعيد ميلادها، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019، وقالت ابنة صدام حسين التي ولدت في 2 سبتمبر عام 1968 في رسالتها: "أولادي الغاليين.. حفيدتي لينوفر الغالية.. أصدقائي وأحبتي.. متابعيني الغاليين.. أشكركم كثيرا، وجودكم معي وحولي وبحياتي جعل هذا اليوم مميزا وجميلا".
وولدت رغد صدام حسين في بغداد، وهي الابنة الأولى والكبرى لوالديها، الرئيس صدام حسين والسيدة ساجدة خير الله طلفاح.
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