شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الطفل أقل من عام لبن الماعز والأبقار يعرضه للإصابة بنقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأطفال خاصة فى سن المدرسة من نقص الحديد الذى يؤثر على النمو والتسبب في الإصابة بفقر الدم والإصابة بالكثير من المشاكل الصحية، وعدم القدرة على ممارسة النشاطات اليومية بشكل طبيعى والشعور بالتعب بعد بذل أى مجهود بسيط .

ووفقا لموقع " healthline" فالحديد هو مادة غذائية ضرورية لنمو الطفل وتطوره والذى يساعد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم ويساعد العضلات على تخزين الأكسجين واستخدامه حين يحتاج الجسم لذلك .

يولد الأطفال وبداخل أجسامهم كميات محدوده من الحديد ويكتسبون ما يحتاجه جسمهم من خلال تناول الطعام خلال فترة نموهم ، ولكن هناك بعض الحالات التى تزيد من إصابة الاطفال بنقص الحديد وأهمها الولادة المبكرة بأكثر من ثلاثة أسابيع قبل الموعد المحدد للولادة بشكل طبيعى، مما يعرض الطفل لانخفاض وزنه، أيضا ادخال لبن خارجى للطفل قبل ان يتم عامه الأول كحليب الأبقار والماع.





يؤدى نقص الحديد عند الطفل إلى عدم قدرته على ممارسة نشاطاته اليومية لضعف الجسم والاصابة بالأنيميا، وقد تظهر على الطفل أعراض أخرى تؤكد أنه مصاب بنقص الحديد وهى شحوب الجلد، الإرهاق، بطء النمو والتطور، ضعف الشهية، التنفس السريع ، الاصابه بنزلات برد متكررة.