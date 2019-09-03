شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جراحة إنقاص الوزن تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجلة "Time"البريطانية أنه لعقود من الزمن عرف الأطباء أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالى يقلل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المتعلقة بالقلب، مثل السكتة الدماغية، والنوبات القلبية.



جراحات السمنة تخفض خطر الوفاة مبكرا

وقالت المجلة: "لقد أظهرت الدراسات أن كلا من التغييرات فى نمط الحياة بما فى ذلك النظام الغذائى وممارسة الرياضة، وكذلك الأدوية، وجراحة إنقاص الوزن يمكن أن يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السمنة، ومرض السكر، على سبيل المثال".

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وهناك دراسة جديدة نشرت أمس 2 سبتمبر فى مجلة جاما "JAMA"، وعرضت فى الاجتماع السنوى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب أيدت هذا القول، مما يشير إلى أن جراحة إنقاص الوزن يمكن أن تقلل من معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والفشل القلبى والرجفان الأذينى والسكتة الدماغية، وانخفاض معدلات الوفيات من أى سبب فى مجموعة كبيرة من المرضى المعرضين للخطر.

وقام فريق من الباحثين بقيادة الدكتور على أمينيان، أستاذ مشارك فى الجراحة فى كليفلاند كلينك، بفحص مرضى السمنة الذين يعانون من مرض السكر من النوع 2، والذين يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، من بين أكثر من 2200 من هؤلاء المرضى الذين خضعوا لأى شكل من أشكال جراحة إنقاص الوزن، وانخفضت المشاكل المتعلقة بالقلب بنسبة 39% على مدى 8 سنوات من المتابعة، وانخفضت الوفيات من أى سبب بنسبة 41% مقارنة مع مجموعة من أكثر من 11 ألفا من الضوابط المتطابقة الذين لم يتلقوا أى جراحة لفقدان الوزن.