شكرا لقرائتكم خبر عن ماء الأرز.. سهل الهضم ويعالج الإسهال ويناسب معدة رضيعك الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماء الأرز هو النشا الذي يترك في الماء مع العناصر الغذائية الأخرى عند غلى الأرز، وهو من الأطعمة الموصى بها للأطفال الرضع قبل إدخال الأرز المهروس في نظامهم الغذائي، وهو أول غذاء صلب مثالي يتم إطعامه للرضع عند الفطام من حليب الأم، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد ماء الأرز، وفقاً لموقع "Parenting".

فوائد ماء الأرز للأطفال

يحتوي ماء الأرز على العديد من الفوائد الغذائية للطفل تشمل:



فوائد ماء الارز

1. الفطام

ماء الأرز هو بداية مثالية لفطام الطفل من الرضاعة الطبيعية، حيث يمكن تغذية الطفل بمياه الأرز قبل إدخال الأطعمة الصلبة في النظام الغذائي، كونها غنية بالمواد الغذائية وسهلة الهضم، كما أن ماء الأرز مثالي لإعداد المعدة الطفل للأطعمة الصلبة.

2. غنى بالفيتامينات

الأرز مصدر جيد للفيتامينات مثل النياسين والريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب 6، وتشارك هذه الفيتامينات الأساسية في تطوير الجهاز العصبي ، والرؤية ، والجلد ، والجهاز الهضمي وتحويل الأغذية المستهلكة إلى طاقة، كونها قابلة للذوبان في الماء، فإنها تذوب في الماء عندما يغلي الأرز فيه.

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3. يعالج الإسهال

يكون ماء الأرز فعالًا لعلاج الإسهال عند الرضع، حيث أنه يقلل من حركات الأمعاء ويطلق الكربوهيدرات ببطء في الأمعاء، ويمكن استخدامه جنبا إلى جنب مع الأطعمة والمواد الصلبة لمساعدة الطفل على التعافي من الإسهال.

4. علاج الأكزيما

يمكن استخدام ماء الأرز لتهدئة جلد الطفل الجاف والمتقشر في حالة الأكزيما، يظهر تعريض الجلد لماء الاستحمام الذي يحتوي على نشا الأرز إلى تحسن كبير في التئام الجلد.

5. تحسين الطاقة

ماء الأرز غني بالكربوهيدرات ومصدر جيد للطاقة لجميع الأطفال حيث يمكن هضمه بسهولةعن طريق إطلاق الكربوهيدرات تدريجياً، فإنه يحافظ على مستويات طاقة الطفل مستقرة طوال اليوم.

6. يخفف الحمى

إنه مصدر كبير للطاقة والمواد المغذية عندما يعاني الأطفال من الحمى ويأكلون بشكل سئ، إلى جانب توفير القوة لهم ، يمكن أن يساعد أيضًا في خفض الحمى وحرارة الجسم.