شكرا لقرائتكم خبر عن الثيامين.. فيتامين يسمح لجسمك بالاستفادة من الكربوهيدرات.. اعرف أعراض نقصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثيامين أو فيتامين B1 أحد أنواع الفيتامينات التى لا يعمل الكثير أعراض أهميه للجسم وما هى أعرض نقصه. يحتاج الجسم للثيامين للاستفادة من الكربوهيدرات والأعصاب لتعمل بشكل صحيح، كما يلعب الثيامين دورًا مهمًا فى وظائف القلب والعضلات، وفقًا لتقرير موقع"ncbi" . ونظرًا لأن الثيامين قابل للذوبان فى الماء فإن الجسم لا يخزنه لفترات طويلة من الوقت، ويجب أن تتناول كمية ثابتة لتجنب نقصه، يمكنك الحصول على ما يكفى من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، أو كليهما. وتشمل أفضل مصادر طعام الثيامين حبوب الإفطار والأرز الأبيض وسمك السلمون وبلح البحر.



علامات نقص الثيامين الصامتة

فيتامين التعب أو تواجه مشاكل فى الذاكرة يمكن أن يكون الشعور بالتعب من أعراض العديد من الحالات الطبية، ولكن مع نقص الثيامين يحدث التعب لأن الثيامين ضرورى لجسمك لتوليد الطاقة من المواد الغذائية . ضعف العضلات أو فقدان وزنك عندما لا نحصل على الثيامين الكافى فى نظامنا الغذائى، يتأثر استقلاب الجلوكوز وقد نعانى من ضعف العضلات والتعب وفقدان الذاكرة وفقدان الشهية وفقدان الوزن. Advertisements عدم الشعور بالجوع يلعب الثيامين دورًا فى ما تحت المهاد، وهى غدة تتحكم فى الشهية والجوع، وعندما يكون هناك نقص فى الثيامين، يعتقد الدماغ أنه ممتلئ وقد يحدث فقدان الشهية. لديك مشكلة فى شرب الكحول لمدمنى الكحول هناك سيف ذو حدين مع الثيامين، لأن الكحول يقلل من امتصاص الثيامين، ومدمنو الكحول معرضون لخطر كبير بسبب نقص الثيامين بسبب سوء تناول الطعام، وزيادة متطلبات الثيامين لاستقلاب الكحول، وزيادة فقدان الثيامين فى البول. لديك مرض السكر الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر - النوع 1 أو النوع 2 - قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص الثيامين، ففى إحدى الدراسات التى أجريت فى أبحاث السكرى وأمراض الأوعية الدموية، كان 8٪ من مرضى السكر يعانون من نقص خفيف فى الثيامين، بينما كان 32٪ يعانون من نقص معتدل. أجريت جراحة لعلاج البدانة يعتبر سوء امتصاص المغذيات من مخاطر جراحة السمنة، كما يمكن أن يؤدى نقص الثيامين الناجم عن الجراحة إلى اعتلال وظائف الجسم.

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