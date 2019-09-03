شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش أفورة.. كتر المسكنات هتسببلك مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد الشعور بألم يلجأ الكثيرون لتناول المسكنات بأنواعها المختلفة لتخفيف الألم والتخلص منه، حتى لو لم يصفه الطبيب، وهى من أخطر العادات السيئة التى يتبعها الكثيرون وتؤثر على صحتهم، فقد أثبتت بعض الدراسات أن الإفراط فى تناول المسكنات له تأثير سلبى على الصحة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وتحتوى المسكنات على بعض الخصائص التى تعمل على تهدئة الألم ولكنها تؤثر على باقى أعضاء الجسم، ووفقا لما ذكره موقع medlineplus فإن أضرار الإفراط فى تناول المسكنات هى:

1: الإفراط فى تناول المسكنات لفترات طويلة يسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى، ومنها الإمساك والمغص الشديد.

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2: تناول المسكنات لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المعدة وتقرحات القولون.

3: بعض أنواع المسكنات تسبب الدوخة الشديدة والنعاس وعدم التركيز.

4: الإفراط فى المسكنات تسبب جفاف الفم والحلق وعدم القدرة على بلع الطعام.

5: طفح جلدى وانتشار البقع الحمراء على الجلد، وذلك فى حالة تناول المسكنات لفترات طويلة.

لذلك ينصح بعدم تناول المسكنات إلا تحت إشراف الطبيب وبجرعات محددة، حسب سن وحالة المريض.