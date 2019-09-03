شكرا لقرائتكم خبر عن شقاوة العيال.. لو ابنك شرب كحول.. إسعافات أولية طارئة للتعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الكحول أو الأثينول فى تصنيع الكثير من مستحضرات التجميل والعطور وإزالة طلاء الأظافر وغسول للفم ومواد التنظيف، وهناك بعض الحوادث التى يرتكبها الأطفال تؤدى إلى إصابتهم بمشاكل صحية خطيرة، فقد يقوم الطفل بشرب الكحول لإرضاء فضوله واكتشافه الأشياء من حوله.

ووفقا لموقع "medicalnewstoday" فإن تناول الطفل للكحول يؤدى إلى حدوث الكثير من الأعراض من بينها الدوخة وثقل اللسان وانخفاض نسبة السكر فى الدم، ويجب نقل الطفل إلى المستشفى فورا فى حالة تناوله للكحول لإجراء الفحوصات والتدخل الطبى الفورى.

- إعطاء الطفل كمية من العصير الحلو لأن الكحول يسبب انخفاض نسبة السكر فى الدم.

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- عند رش العطور عن طريق الخطأ فى العينين فإنه يفضل شطفها بالماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

- التواصل مع الطفل ومحاولة طمأنته ليتخلص من خوفه.

- نقل الطفل إلى أقرب مستشفى للتأكد من عدم إصابته بالتسمم.

- ويجب حفظ جميع المنتجات التى تحتوى على الكحول بعيداً عن متناول الأطفال.

- التخلص بطريقة صحيحة من العبوات المستعملة والتى كانت تحتوى على كحول وعدم تركها فى متناول الأطفال.