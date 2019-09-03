شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ممكن تكون أكلة.. تعرف على فاكهة النجمة وأبرز فوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاكهة النجمة واحدة من الفواكهة النادرة التى تتميز بشكلها المبهج ومذاقها المختلف، ويتم استخدامها فى المطاعم لتزيين الاطباق والأكلات المختلفة، وحسب ما ذكره موقع nutritionadvance فتحتوى فاكهة النجمة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتحميه من الإصابة ببعض الأمراض ومن فوائده الصحية:

فاكهة النجمة

Advertisements

1: تحتوى فاكهة النجمة على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض والأوبئة.

2: تحتوى فاكهة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.

3: تحتوى على نسبة عالية من المياه والفيتامينات التى تعمل على علاج الجفاف وترطيب الجسم.



فاكهة

4: تحتوى فاكهة النجمة على بعض الفيتامينات التى تكافح العدوى والفيروسات، كما أنها تحتوى على بعض الفيتامينات التى تعزز صحة الجلد والبشرة وتحميها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

5: تحتوى فاكهة النجمة على بعض الخصائص التى تعمل على تسكين الألم وعلاج الالتهاب.

6: تحتوى على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها كما تعمل على علاج تساقط الشعر وحمايتها من التلف والجفاف.