شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من تأخير تشخيص الآلاف من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة علمية حديثة من أن الآلاف من الرجال يموتون بسبب سرطان البروستاتا بسبب تشخيصهم بعد فوات الأوان لتلقى العلاج.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فبلغت نسبة الحالات التى رصدت فقط عندما ينتشر السرطان خارج البروستاتا أعلى مستوى على الإطلاق. ويتم تشخيص حوالى 42.5% من الرجال الآن في المرحلة الثالثة أو الرابعة.

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وقال الخبراء إن قلة الوعي بين الأطباء العامين للعوامل التى يتعرض الرجال لخطر المرض تسبب عدم تشخيص الآلاف إلا بعد فوات الأوان.

ويمكن علاج سرطان البروستاتا بسهولة إذا تم تشخيصه مبكراً، لكنه عادة ما يكون منتشرًا على نطاق واسع.

وقال الباحثون إن الرجال المصابين بالسرطان من المرحلة الرابعة لديهم فرصة 22% فقط للبقاء على قيد الحياة لمدة عشر سنوات، مقارنة بفرصة 98% إذا تم تشخيصهم في وقت مبكر فى المرحلة الأولى.

ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة أوركيد الخيرية للسرطان للرجال أن أقل من نصف الأطباء يعترفون بأن تاريخ العائلة كان أحد عوامل الخطر الرئيسية.