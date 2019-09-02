دراسة: التحكم فى ضغط الدم والكولسترول يقلل الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 80%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم الخبراء أن انخفاض معدل الكولسترول فى الدم، وضغط الدم، يساعدان فى خفض خطر الإصابة بأزمات قلبية بمقدار 5/4، وفقا لما ذكرته صحيفة "The Sun" البريطانية. ويتوفى ما يقرب من 170 ألف بريطانى فى العام نتيجة نوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو أمراض أخرى فى الدورة الدموية.



ارتفاع ضغط الدم والكولسترول يهددان صحة القلب

ويعانى ما يقرب من 15 مليونا من البالغين فى بريطانيا من ارتفاع ضغط الدم، فى حين أن 8 ملايين لديهم مستويات عالية من الكولسترول فى الدم.



خفض ضغط الدم والكولسترول يمنع النوبة القلبية

وحلل باحثون بجامعة كامبريدج بيانات ما يقرب من 440 ألف شخص، وقيموا تأثير معالجة هذين العاملين الرئيسيين للخطر، ووجدوا أن المعدلات المتوسطة مرتبطة بانخفاض كبير فى احتمال حدوث أحداث القلب والأوعية الدموية، وانخفاض مشاكل القلب بنسبة 80% فى أولئك الذين تقل نسبة الكولسترول السيئ لديهم عن 1 مليمول، أى ما يعادل تقريبا تناول عقار الستاتين، وانخفض ضغط الدم بمقدار 10 مم زئبق.

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وفى حديثه فى أكبر تجمع فى العالم لخبراء القلب، قال الباحث البارز البروفيسور براين فيرينس: "أمراض القلب والدورة الدموية تسرق حياة 168 ألف شخص كل عام فى بريطانيا، حتى الانخفاض الطفيف فى كل من الكولسترول الضار وضغط الدم، لفترات زمنية متواصلة، يمكن أن يحقق فوائد صحية كبيرة للغاية، ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض القلب، وأمراض الدورة الدموية بشكل كبير". وقال الخبراء إنه يجب إعطاء الملايين من البريطانيين المعرضين لمخاطر عالية حبوب ستاتين، وضغط الدم.