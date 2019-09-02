شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عدوى الملاريا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط الإصابة بالملاريا بزيادة 30٪ من مخاطر الإصابة بقصور القلب، وفقاً لدراسة صغيرة قدمت اليوم فى مؤتمر ESC لعام 2019 مع المؤتمر العالمي لأمراض القلب.

وتصيب العدوى التى تنقلها البعوض أكثر من 219 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وفقاً لإحصائيات 2018 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقال المؤلف الأول الدكتور "فيليب برينين"، أستاذ الصحة فى مستشفى جامعة هيرليف- جنتوفتي بالدنمارك: "لقد لاحظنا زيادة في حالات الإصابة بالملاريا والشيء المثير للاهتمام هو أننا شهدنا نفس الزيادة فى أمراض القلب والأوعية الدموية في نفس المناطق، وعلى الرغم من أننا اتخذنا تدابير وقائية لخفض أعداد الملاريا إلا أنها تظل عبئًا كبيرًا".

Advertisements

واستخدم الباحثون السجلات الوطنية الدنماركية للتعرف على المرضى الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالملاريا بين يناير 1994 ويناير 2017، وكان متوسط ​​عمر المرضى في الدراسة 34 عامًا وكان 58٪ منهم من الذكور.

وتم تحديد ما مجموعه 3989 حالة إصابة بالملاريا، 40٪ منها تحتوى على بلازميوم المنجلية، وهو طفيل ينتقل عن طريق لسعات البعوض المسئولة عن غالبية حالات الإصابة بالملاريا الوخيمة بين البشر.

وكشفت متابعة المرضى التى استمرت 11 عامًا عن 69 حالة من حالات قصور القلب، وهى نسبة مرتفعة جدًا مقارنةً بعامة السكان، و68 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى كانت تعتبر ضمن المعدل الطبيعى.

وقال الدكتور برينين: "كان لدى هؤلاء المرضى احتمال زيادة بنسبة 30٪ في الإصابة بقصور فى القلب خلال فترة المتابعة، ويعد 30% عددًا كبيرًا، لكن عليك أيضًا أن تفهم أنه دراسة صغيرة نسبيًا، وهذا يعد قيدًا، وحتى الآن، أصبحت نتائج هذه الدراسة أكثر فرضية للدراسات المستقبلية."