شكرا لقرائتكم خبر عن خلى كبدك فريش وحافظ على صحته.. القهوة والشوفان والثوم ينعشوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد مسئول عن تحطيم الكربوهيدرات وصنع الجلوكوز وإزالة السموم من الجسم، كما أنه يخزن المواد الغذائية وينتج الصفراء، وهو أمر ضرورى لهضم وامتصاص العناصر الغذائية فى الطعام بشكل صحيح. وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التى يمكن تناولها للمساعدة فى حماية الكبد.

ووفقا لموقع "medicalnewstoday" فإن صحة الكبد أمر حيوى للصحة العامة، ويمكن أن يؤدى اختلال وظائف الكبد إلى الإصابة بالأمراض واضطراب التمثيل الغذائى ومرض السكر من النوع الثانى.

شرب القهوة يوفر الحماية ضد أمراض الكبد الدهنية، تناول القهوة يوميًا قد يساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، قد يحمى الكبد أيضًا من الأمراض الضارة مثل سرطان الكبد.

يبدو أن القهوة تقلل من تراكم الدهون فى الكبد. كما أنه يزيد من مضادات الأكسدة الواقية فى الكبد. وتساعد المركبات الموجودة فى القهوة أيضًا على إنزيمات الكبد فى تخليص الجسم من المواد المسببة للسرطان.

استهلاك دقيق الشوفان هو وسيلة سهلة لإضافة الألياف إلى النظام الغذائى، وتعتبر الألياف أداة مهمة للهضم، وقد تكون الألياف المحددة فى الشوفان مفيدة بشكل خاص للكبد لأنه غنى بالمركبات المسماة بيتا جلوكان.

فهى تساعد على تعديل الجهاز المناعى ومكافحة الالتهابات، وقد تكون مفيدة بشكل خاص فى مكافحة مرض السكر والسمنة.

قد يساعد استهلاك الشاى الأخضر فى تقليل المحتوى الكلى للدهون، ومكافحة الإجهاد التأكسدى وتقليل العلامات الأخرى لمرض الكبد الدهنى.

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إضافة الثوم إلى النظام الغذائى قد يساعد أيضًا فى تحفيز الكبد، خاصة أن استهلاك الثوم يقلل من وزن الجسم ومحتوى الدهون

تحتوى العديد من التوت الداكن، مثل التوت الأزرق والتوت البرى على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول والتى قد تساعد فى حماية الكبد من التلف، وتنشيط الجهاز المناعى.

تشير الدراسة التى نشرت فى المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمى إلى أن العنب وعصير العنب وبذور العنب غنية بمضادات الأكسدة، التى قد تساعد الكبد عن طريق الحد من الالتهابات ومنع تلف الكبد.

تذكر المجلة العالمية لدراسة أمراض الجهاز الهضمى الجريب فروت كغذاء مفيد، يحتوى على مضادات الأكسدة الأساسية الأولى نارينجين ونارينجين هذه قد تساعد فى حماية الكبد من الإصابة عن طريق الحد من الالتهابات وحماية خلايا الكبد.

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى الدهون الجيدة التى تساعد على الحد من الالتهابات، قد تكون هذه الدهون مفيدة بشكل خاص فى الكبد لأنها تظهر لمنع تراكم الدهون الزائدة والحفاظ على مستويات الإنزيم فى الكبد.