شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو بقيت رفيع.. الأطفال البدناء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت بأن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية فى منتصف العمر، حتى لو أصبحوا نحيفين عند البلوغ.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال الباحثون بجامعة أوكسفورد إن ارتفاع ضغط الدم والكولسترول والتدخين قبل سن 19 يزيد من خطر الإصابة.

وقال الباحثون إن النتائج هى أقوى دليل حتى الآن على أن نمط حياة الطفولة له تأثير كبير فى وقت لاحق.

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وتستخدم الدراسة، التى قدمت فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب فى باريس أمس، السجلات الصحية للأطفال من سن 3 إلى 19 عام 1970.

وتمت متابعة 42 ألف مشارك من الولايات المتحدة وأستراليا وفنلندا، حتى عمر 50 عامًا، حيث عانى 290 شخصًا من أزمات قلبية أو جلطات أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن زيادة مؤشر كتلة الجسم بمعدل 10% فى مرحلة الطفولة مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل 20% عند البلوغ.

وكل 10% إضافية من ضغط الدم فى مرحلة الطفولة زادت مخاطر القلب والأوعية الدموية للبالغين بنسبة 40%، والشىء نفسه فى الكولسترول فى مرحلة الطفولة زاد مخاطر القلب والأوعية الدموية 16%.

وأضاف الباحثون أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن فى الطفولة، وكانوا يتمتعون بصحة جيدة فى مرحلة البلوغ، لديهم ثلاثة أضعاف احتمالات النوبات القلبية.