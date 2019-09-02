شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لحشوات الأسنان.. علماء يصنعون مادة تساعد على إعادة نمو المينا بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعى العلماء لإنقاذ الآلاف من الناس من بؤس الرحلة إلى طبيب الأسنان لملء الفراغ، والآن ابتكر الباحثون مادة يمكن أن تساعد الناس على إعادة نمو مينا الأسنان الخاصة بهم بشكل طبيعى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فعندما يأكل الناس الكثير من السكر، فإنهم يحصلون على ثقوب فى أسنانهم حيث يتآكل طلاء المينا الخارجى.

والجواب الوحيد هو فى كرسى طبيب الأسنان، حيث يتم توصيل الثقب باستخدام حشوة الأسمنت أو الراتنج، والتى يمكن أن تؤدى إلى إصابة محتملة أو تحتاج إلى استبدالها بعد عدة سنوات عندما تصبح فضفاضة.

ومنذ أكثر من عقد من الزمن، يحاول العلماء استبدال الحشوات عن طريق إعادة نمو مينا الأسنان، عن طريق تزويده بفوسفات الكالسيوم الزائد، وكانت المشكلة أن المينا الجديد لم يكن له هيكل "مقياس السمك" الصحيح، وبالتالى كان ضعيفًا للغاية.

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ولكن العلماء استخدموا الآن مجموعات صغيرة جدًا من فوسفات الكالسيوم التى تتحول إلى مينا صلب فى غضون ساعات.

ولم يثبت بعد أنه يعمل فى "بيئة معادية" للفم، لكن الخبراء يقولون إن ظهور مينا الأسنان يمكن أن يكون بعد بضع سنوات من اختباره على البشر.

وقال الدكتور Zhaoming Liu، المؤلف المشارك للدراسة من جامعة تشجيانغ فى الصين: "إن المينا الذى تم تجديده حديثًا له نفس الهيكل والخواص الميكانيكية المماثلة للمينا الأصلية".

وتابع "ليو": "نأمل فى تحقيق نمو مينا الأسنان دون استخدام الحشوات التى تحتوى على مواد مختلفة تمامًا، ونأمل إذا سارت الأمور بسلاسة، فى البدء بإجراء تجارب على الأشخاص فى غضون عام إلى عامين".

وقال البروفيسور دامين والمسلى، المستشار العلمى للجمعية البريطانية لطب الأسنان: "نود أن نرى نهاية الحشوات وهذا هو خطوة واحدة إلى أن يتمكن العلماء من إعادة نمو الأسنان، على الرغم من أن هذه هى بداية الرحلة وما زال هناك طريق طويل لنقطعه".

جدير بالذكر أن المينا لا تستطيع إصلاح نفسها، مما يجعل تسوس الأسنان أحد أكثر الأمراض شيوعًا فى العالم.