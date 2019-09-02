فيديو.. حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، وشهدت مواصلة فريق ليفربول انتصاراته؛ حيث أصبح الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في المسابقة إلى الآن، بينما حقق مانشستر سيتي، حامل اللقب، انتصارا جديدا.
السيتي هزم برايتون 4-0، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الليفر، وصيف النسخة الماضية، الذي فاز على بيرنلي بنتيجة 3-0.
وتعثر مانشستر يونايتد بالتعادل أمام ساوثهامبتون 1-1، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الثامن، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الخامس.
بينما تعادل توتنهام أمام أرسنال بنتيجة 2-2، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع.
"العين الرياضية" تبرز أهم أرقام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي عبر الفيديوجراف التالي.
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