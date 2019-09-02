نادي الـ50 يحتضن فيرمينو وإريكسن.. وأرقام قياسية لأجويرو وليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، وشهدت العديد من الأحداث والمباريات القوية، في مقدمتها تعادل أرسنال وتوتنهام بنتيجة 2-2 على ملعب الإمارات.

وتقدم "العين الرياضية" من خلال التقرير التالي حصاد الجولة الرابعة وأبرز أحداثها.

نتائج المباريات

شهدت الجولة 4 تعادلات و6 انتصارات، ومواجهة ولفرهامبتون وإيفرتون التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2، هي أكثر مباراة شهدت أهدافا.

وواصل ليفرول عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات، عقب تغلبه على بيرنلي بنتيجة 3-0.

وكان "الريدز" بدأ مبارياته بالفوز على نوريتش سيتي بنتيجة 4-1، ثم أمام ساوثهامبتون 2-1 وأرسنال 3-1.

في المقابل، أكرم مانشستر سيتي ضيافة نظيره برايتون بنتيجة 4-0، بعد مستوى رائع للغاية ظهر عليه رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيره أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-2، بعدما ظل متقدما حتى الدقيقة الـ88.

وواصل مانشستر يونايتد ترنحه في البريمييرليج، بعدما تعادل مع مضيفه ساوثهامبتون بهدف لمثله، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بشكل مفاجئ بنتيجة 1-2.

وتعادل نيوكاسل يونايتد مع واتفورد بنتيجة 1-1 قبل أن يتعادل أرسنال مع توتنهام في ديربي شمال لندن.





كروت صفراء بالجملة وغزارة تهديفية

شهدت الجولة الرابعة غزارة تهديفية في أغلب المباريات، حيث سجل خلالها 30 هدفا في 10 مباريات، بالتساوي مع الجولة الماضية.

ويعد مانشستر سيتي الأقوى هجوما برصيد 4 أهداف، وهو أيضا الأقوى دفاعيا بجانب ليفربول ووست هام يونايتد وكريستال بالاس.

وأشهرت 40 بطاقة صفراء في الجولة، وكانت مواجهة أرسنال وتوتنهام الأكثر حصولا على البطاقات بواقع 5 بطاقات لتوتنهام و3 لأرسنال.





هدافو الجولة

شهدت الجولة تسجيل 4 لاعبين لهدفين في كل مباراة، وهم سيرخيو أجويرو وجيمي فاردي وريتشارلسون وتامي أبرهام.

أجويرو سجل هدفين مع السيتي في شباك برايتون، وأبرهام سجل مثلهما مع تشيلسي ضد شيفيلد، ونجح جيمي فاردي من تسجيل ثنائية أمام بورنموث، ومثلهما لتشارلسون مع إيفرتون ضد ولفرهامبتون.

أجويرو يواصل تحقيق الأرقام القياسية

وواصل أجويرو مهاجم مانشستر سيتي تحقيق الأرقام التاريخية في البريمييرليج، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على برايتون، حيث بات ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 6 أهداف خلال شهر أغسطس/آب، بعد إيدين دجيكو مع السماوي عام 2011، وكريس سوتون مع بلاكبيرن في 1997.

ورفع أجويرو رصيده إلى 99 هدفاً على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في ملعب فريقه بالمسابقة، بعد الفرنسي تييري هنري مع أرسنال (114 هدفاً) في ملعب "هايبري"، والإنجليزي واين روني بقميص مانشستر يونايتد (101 هدف) في "أولد ترافورد".

فضلاً عن ذلك، وصل أجويرو للهدف رقم 101 في 134 مباراة لعبها تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في مختلف المسابقات.

وعزز أجويرو تصدره لجدول ترتيب الهدافين التاريخين للسيتي بـ237 هدفاً في جميع المسابقات، وهو الهداف التاريخي أيضا للفريق في البريمييرليج بـ170 هدفاً، وفي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفاً.

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وتصدر أجويرو ترتيب هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف بفارق هدف واحد عن تيمو بوكي، مهاجم نوريتش سيتي، وزميله الإنجليزي رحيم سترلينج.

فيرمينو يتوهج

وبات روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أول لاعب برازيلي يسجل 50 هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفاً في شباك بيرنلي.

ووصل فيرمينو للهدف رقم 50 في البريمييرليج وأسهم بـ34 تمريرة حاسمة، بعدما صنع الهدف الثاني في المباراة الذي أحرزه زميله السنغالي ساديو ماني.

ويأتي فيليبي كوتينيو في وصافة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف في البريمييرليج برصيد 41 هدفاً، خلال فترة وجوده مع "الريدز" بين عامي 2013 و2018.

تريزيجيه يعيد للأذهان السجل الأحمر للفراعنة

أعاد محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا، سجل المصريين الأسود في البريمييرليج للأذهان، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة كريستال بالاس.

وحصل تريزيجيه على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ54 من الشوط الثاني، بعد تدخل عنيف ضد الإيفواري ويلفريد زاها.

وبذلك انضم تريزيجيه لكتيبة اللاعبين المصريين الذين حصلوا على بطاقات حمراء في المسابقة، أمثال أحمد حسام ميدو لاعب توتنهام وميدلسبرة الأسبق، ومحمد النني لاعب أرسنال السابق.





نادي الـ50 يحتضن إريكسن

وصل الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط توتنهام، إلى هدفه رقم 50 بقميص الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفا في شباك أرسنال.

وأصبح إريكسن، صاحب الـ27 عاما، خامس لاعب في تاريخ "السبيرز" يصل إلى 50 هدفا على الأقل بالبريمييرليج، خلف روبي كين وجيرمين ديفو بـ91 هدفا لكل منهما.

ويأتي تيدي شيرنجهام ثانيا في القائمة بـ97 هدفا، بينما يتصدر هاري كين قائد "السبيرز" الحالي لائحة الترتيب برصيد 128 هدفا.

كما أصبح إريكسن أول دنماركي في تاريخ المسابقة يصل لهذا العدد من الأهداف، علما بأنه يوجد في الملاعب الإنجليزية منذ عام 2013.

إنجاز تاريخي لليفربول

وحقق ليفربول إنجازاً تاريخياً عقب فوزه على بيرنلي بنتيجة 3-0، بالوصول إلى 13 انتصارا متتاليا في البريمييرليج لأول مرة في تاريخه.



وتعود أكبر سلسلة فوز متتالٍ لـ"الريدز" في البريمييرليج إلى عام 1990 بـ12 فوزا متتاليا، وهو العام الذي توج بآخر ألقابه من الدوري الإنجليزي بشكله القديم، حيث لم يستطع التتويج بعدها بأي لقب من المسابقة المحلية.





ترتيب البريمييرليج

عزز ليفربول تصدره لترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما حل ليستر سيتي ثالثا برصيد 8 نقاط.

ويأتي كريستال بالاس في المركز الرابع بـ7 نقاط متفوقا على أرسنال الخامس بفارق الأهداف، وخلفهما إيفرتون ووست هام بعدد النقاط نفسها.

ويحل مانشستر يونايتد في المركز الثامن وخلفه توتنهام هوتسبير بـ5 نقاط لكل منهما.



