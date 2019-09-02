طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط



مقادير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

- للتغميس :

البيض : 2 حبة (مخفوق)

بقسماط : كوب

- الزيت النباتي : ليتر

- البطاطس : نصف كيلو

- جبن البارميزان : 50 غم (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- صفار البيض : 1 حبة

طريقة تحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

1. اغسلي حبات البطاطس، قشّريها وقطّعيها إلى مكعبات كبيرة.

2. ضعي المكعبات في قدر واغمريها بالماء. أضيفي القليل من الملح واسلقيها حتى تنضج تماماً.

3. صفّي البطاطس من الماء ثمّ اهرسيها هرساً ناعماً.

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4. أضيفي صفار البيض ونكهي بالملح والفلفل الأسود، قلبي المكونات حتى تتداخل ثمّ شكّليها إلى أصابع عريضة بعض الشيء.

5. غمّسي الأصابع بالبيض المخفوق ثم ّبالبقسماط حتى تتغلّف من كل الجهات.

6. حمّي الزيت في قدر على حرارة متوسّطة واقلي فيها حبات البطاطس حتى تتحمر.

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