القاهرة - لايف ستايل

مقادير بطاطس محمرة بجبن البارميزان للسحور

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومقطعة أصابع)

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- جبن البارميزان : 3 ملاعق كبيرة (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير بطاطس محمرة بجبن البارميزان للسحور اسلقي البطاطس حتى تنضج نصف نضج ثم صفيها وضعيها في طبق الفرن.

اخلطي البطاطس بالملح والفلفل والزيت.

وزعي جبن البارميزان على وجه البطاطس.

أدخلي طبق الفرن للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

قدميها ساخنة إلى جانب الكاتشاب أو صلصة الرانش حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس الشهية طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس الويدجيز الشهية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن البارميزان للسحور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.