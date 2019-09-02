القاهرة - لايف ستايل

مقادير بطاطس محمرة بالزبدة

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة)

- الزبدة : 20 غراماً

- زيت الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رشّة طريقة تحضير بطاطس محمرة بالزبدة 1- قطّعي البطاطس إلى مكعبات. 2- ثم ذوّبي الزبدة مع الزيت في مقلاة. Advertisements 3- ضعي البطاطس في المقلاة. 4- نكّهي بالملح والكمون والفلفل الأسود. 5- قلّبي مكعبات البطاطس على نار هادئة حتى تحمرّ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بالزبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.