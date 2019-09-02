طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا

- البطاطس : 3 حبات (مقشرة ومقطعة أصابع)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة طريقة تحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا اسلقي أصابع البطاطس بماء مملح وحتى تنضج نصف نضوج ثم صفيها.

سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة وأضيفي أصابع البطاطس والملح والأعشاب وقلبيها حتى تتحمر.

أضيفي جبن الموزريلا المبشور وازيلي المقلاة عن النار واتركيها قليلاً حتى تبدأ الجبنة بالذوبان وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس الويدجيز الشهية طريقة تحضير وإعداد كروكيت البطاطس

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