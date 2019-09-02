طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بتتبيلة اللبن الزبادي والأعشاب للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير دجاج مشوي بتتبيلة اللبن الزبادي والأعشاب للرجيم

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه)

- لبن زبادي : نصف كوب

- الثوم : فص (مهروس ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير دجاج مشوي بتتبيلة اللبن الزبادي والأعشاب للرجيم اخلطي اللبن الزبادي مع الملح والثوم المهروس والفلفل الأسود والأعشاب وعصير الليمون والخل في وعاء.

أضيفي صدر الدجاج وغطي الوعاء واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي الدجاج والتتبيلة في طبق الفرن ووزعي زيت الزيتون فوقه وغطي الطبق بالقصدير.

أدخلي الطبق الفرن على حرارة 220 درجة لمدة 15 دقيقة.

خففي الفرن لحرارة 190 واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

ازيلي القصدير وحمري وجهه وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا

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