عشان تحمى نفسك من مرحلة ما قبل مرض السكر.. 5 نصائح لتفادى الإصابة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمى المرحلة التى تسبق الإصابة بمرض السكر "Prediabetes" ، وهى الحالة التى يكون فيها السكر فى دمك أعلى من المعدل الطبيعى، ولكن ليس بقدر مرضى السكر.

عادة لا ترى الأعراض ويهاجم المرض جسمك دون أى علامة، ولكن وفقا لتقرير موقع "diabetes" فإنه يمكنك التأكد من الإصابة عن طريق إجراء اختبار دم بسيط، فإذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو إذا كان عمرك أكثر من 45 عامًا ولم تمارس التمارين الرياضية فأنت عرضة لخطر كبير من مرض السكر.

وبسبب عدم العلاج، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر والأمراض المرتبطة بالقلب، لكن بمساعدة خطوات قليلة يمكنك تغيير هذا الموقف.

فقدان الوزن

قد تجد مهمة صعبة لفقدان الوزن، ولكن لا توجد مشكلة كبيرة فى هذا، فقط إذا قمت بتخفيض وزن جسمك بنسبة 7٪، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.