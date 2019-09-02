عشان تحمى نفسك من مرحلة ما قبل مرض السكر.. 5 نصائح لتفادى الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمى المرحلة التى تسبق الإصابة بمرض السكر "Prediabetes" ، وهى الحالة التى يكون فيها السكر فى دمك أعلى من المعدل الطبيعى، ولكن ليس بقدر مرضى السكر.
عادة لا ترى الأعراض ويهاجم المرض جسمك دون أى علامة، ولكن وفقا لتقرير موقع "diabetes" فإنه يمكنك التأكد من الإصابة عن طريق إجراء اختبار دم بسيط، فإذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو إذا كان عمرك أكثر من 45 عامًا ولم تمارس التمارين الرياضية فأنت عرضة لخطر كبير من مرض السكر.
وبسبب عدم العلاج، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر والأمراض المرتبطة بالقلب، لكن بمساعدة خطوات قليلة يمكنك تغيير هذا الموقف.
نصائح لمنع مرحلة ما قبل مرض السكر
فقدان الوزن
قد تجد مهمة صعبة لفقدان الوزن، ولكن لا توجد مشكلة كبيرة فى هذا، فقط إذا قمت بتخفيض وزن جسمك بنسبة 7٪، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.
تناول الطعام بشكل صحى
طعام صحى
إن ملء نصف طبق بالخضراوات غير النشوية يعد بداية جيدة للغاية لتناول الطعام الصحى، يجب أن يكون ربع طبق الطعام من النشا، كما يمكن استخدام الدجاج والسمك والفاصوليا وما إلى ذلك فى ربع ما تبقى، ولكن توخى الحذر الشديد مع الأطعمة المقلية أو الكربوهيدرات المقلية، مثل المكرونة لأنها يمكن أن تزيد من نسبة السكر فى الدم.
ممارسة الرياضة
حرق بعض السعرات الحرارية يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع، ويمكن أن تشعر بتحسن، وإنقاص الوزن بالمشى لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمس مرات فى الأسبوع. والتمارين الرياضية المفضلة تشمل المشى والسباحة والرقص ورفع الأثقال .
الحصول على النوم السليم
سوف يساعدك وقت النوم فى الحفاظ على مستوى السكر فى الدم فى المستوى الطبيعى، إذا كان لديك الأعراض التالية: صعوبة أثناء النوم أو النهوض مبكرا أو النوم أقل من 5 ساعات فى الليل فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر.
حاول النوم من 7 أو 8 ساعات فى الليل، ولا تشرب الكحول أو الكافيين فى الليل وقبل النوم، وللحصول على على نوم أفضل قم بإصلاح الروتين والنوم يوميًا فى الوقت المناسب.
الإقلاع عن التدخين والكحول
إذا كنت مدمنا على التدخين أو الشرب، فقد حان الوقت للإقلاع عنه، حيث يتعرض المدخنون عمومًا لخطر الإصابة بالنوع الثانى من السكر، وتكون فرص الإصابة بنسبة 30 إلى 40٪ أعلى من غير المدخنين.
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