سرطان الثدي.. 5 نصائح ذهبية تكافح الإصابة

ممارسة الرياضة عن 30 دقيقة يوميا تحميك من السرطان - أرشيفية

حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من التاريخ الوراثي للسرطان في العائلة من ناحية الأم أو الأب، ونصحت بضرورة إجراء كشف مبكر في هذه الحالة.

كما حذرت المؤسسة من أن حدوث أي نزيف للنساء يمكن أن يكون عرضا من أعراض سرطانات المرأة، مثل الرحم أو عنق الرحم أو غيره، ما يستدعي الكشف فورا.

وسبتمبر/أيلول هو شهر التوعية بسرطانات المرأة منذ عام 1999، وباعتبار المؤسسة عضوا في المبادرة الدولية الجلوباثون للقضاء على سرطانات المرأة، تقيم عددا من الأنشطة التوعوية عن سرطانات المرأة وأعراض وأسباب وكيفية الحماية من تلك السرطانات.

ونصحت المؤسسة النساء بالآتي لحماية أنفسهن من السرطان:

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- ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا خاصة مع التقدم في العمر، للحفاظ على صحة الوزن وحماية أنفسهن من الإصابة بسرطانات المرأة.

- السير يوميا، وممارسة الأعمال المنزلية لزيادة النشاط اليومي للمرأة، مع الاستماع للموسيقى خلال أداء الأعمال المنزلية حتى يكن أكثر حيوية.

- استخدام السلالم بدلاً من المصعد "الأسانسير".

- ممارسة السباحة لمرة أسبوعيا لحرق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية.

- تناول الأسماك والصويا والأرز والفواكه والألياف وتجنب النظام الغذائي عالي الدهون، والسمنة المفرطة لتقليل احتمالات إصابتهن بسرطان الثدي.

وتبلغ نسبة الإصابة بسرطان الثدي 25% من بين جميع أنواع السرطانات التي تصيب المرأة، في حين تمثل سرطانات الجهاز التناسلي نسبة 19% التي تضم سرطان عنق الرحم الذي يمثل أعلى نسبة بواقع 500 ألف حالة جديدة في جميع أنحاء العالم كل عام.