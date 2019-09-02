شباب عرب: برنامج القيادات الإعلامية يؤهلنا للمستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ إطلاقه في عام 2017 نجح برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في تأهيل أكثر من 300 طالب وطالبة، إذ يُمثل البرنامج منصة تجمع خبراء الإعلام لرفد الشباب بالمهارات وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي نسخته الـ3، يستقبل البرنامج أكثر من 100 شاب وشابة خلال أسبوعين من ورش العمل والمحاضرات، ويوفر للمشاركين فرصة الاستفادة من زيارة كبرى المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، وتتوزع فعاليات البرنامج بين إمارة دبي والعاصمة أبوظبي.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" أكد عدد من المشاركين أن برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يتيح لهم اكتساب مهارات جديدة وصقل معارفهم وتطوير قدراتهم في مختلف مجالات الإعلام.

وأضافوا أن البرنامج يسهم في إعدادهم للمستقبل، حيث يكونون جاهزين للدخول إلى سوق العمل الإعلامي.