وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" 3 عقود من الإنجازات العلمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأسست وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس Roscosmos" عام 1992 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي لتستكمل جهودا بدأت في العشرينيات، ويقع المقر الرئيسي لوكالة "روسكوزموس" في العاصمة الروسية موسكو؛ حيث يشغل منصب المدير العام للوكالة ديمتري روغوزين، وهو سياسي سابق شغل منصب نائب رئيس الوزراء.

وتبلغ ميزانية وكالة الفضاء الروسية نحو ٧ مليارات دولار في عام 2019 بزيادة مليار ونصف المليار دولار على ميزانية عام 2018.

وحققت وكالة الفضاء "روسكوزموس" إنجازات عديدة خلال مسيرتها الممتدة إلى قرابة 3 عقود، أبرز تلك الإنجازات المساهمة ببناء محطة الفضاء الدولية وإجراء الكثير من الأبحاث العلمية وكذلك صناعة الصواريخ الفضائية التي تدور حول الأرض.

كما أعلنت الوكالة الروسية تنظيم رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية عام 2021 بتكلفة تقديرية 250 ألف دولار للشخص الواحد.

وفي 25 سبتمبر الجاري تُطلق وكالة "روسكوزموس" مركبة "سويوز" إلى المحطة الدولية للفضاء من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان؛ حيث تحمل المركبة الروسية في رحلتها إلى المحطة الدولية ٣ رواد فضاء من بينهم هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.