طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة مع السجق للفطور

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بطاطس محمرة مع السجق للفطور

- سجق : 5 قطع (طازج ومفروم دوائر)

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم) طريقة تحضير بطاطس محمرة مع السجق للفطور سخني الزيت والزبدة في مقلاة.

أضيفي البطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى حتى يطرى البصل.

تبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي السجق وحركي المزيج لمدة 5 دقائق حتى تتمازج النكهات وتنضج البطاطس.

قدميه ساخناً إلى جانب البيض أو السلطة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل

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