طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالكاري للرجيم



مقادير دجاج مشوي بالكاري للرجيم

- صدر الدجاج : 1 كيلو (مفروم ومُقسّم إلى أجزاء متساوية)

- ورق الموز : 3 ورقات (للفّ مفروم الدجاج)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- معجون الكاري : 100 غراماً (معجون الكاري الأحمر التايلاندي / يتوفّر في السوبرماركت)

- صلصة السمك : ملعقة صغيرة

- سكر النخيل : ملعقة كبيرة

- ورق الكاري : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ورق الليمون : ملعقة كبيرة (أوراق الليمون الكفيري، مفروم)

- حشيشة الليمون : نصف ملعقة كبيرة (مفروم / تتوفر في السوبرماركت)

- الفلفل الأحمر الحار : 1 حبة (مفروم)

- الكراث : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- الثوم : فص (مفروم)

طريقة تحضير دجاج مشوي بالكاري للرجيم

1. يُسخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. تُطحن جميع مكوّنات تتبيلة الكاري، باستخدام الهاون ويد الهاون، أو توضع في الخلّاط حتى يتشكّل معجون خشن.

3. يُسخّن الزيت النباتي في مقلاة، ويُقلّب معجون الكاري على نار متوسطة، من دقيقة إلى دقيقتين، ثم يترك جانبا.

4. يوضع كلّ جزء من الدجاج المفروم على قطعة من ورقة الموز المربعة، ثمّ يفرد معجون الكاري الأحمر فوق الدجاج، وتُلفّ ورقة الموز عبر ثني الأطراف للداخل وتثبت النهايات في مكانها بعود أسنان، وتترك لتستريح لعشر دقائق.

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5. توضع لفائف الدجاج المفروم على صينية الخبز في الفرن، من 12 إلى 15 دقيقة. ثمّ، تُقدّم ساخنة مع أرز الياسمين المطهي على البخار أو الأرز الدبق.

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