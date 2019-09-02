القاهرة - لايف ستايل

مقادير دجاج مشوي على الطريقة الآسيوية للرجيم

- أفخاذ الدجاج : 2 قطعة (منظفة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الماء : كوب

- صلصة حارة : ملعقة كبيرة

- خل البلسمك : ثلث كوب

- الصويا صوص : ثلث كوب (لايت)

- العسل : ملعقة كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- السمسم : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير دجاج مشوي على الطريقة الآسيوية للرجيم 1. سخني الزيت في مقلاة عميقة على النار و قلبي أفخاد الدجاج فيها لمدة 4 دقائق على الجانبين. 2. أضيفي الماء والخل البلسمي والصويا صوص والعسل والثوم والزنجبيل و الصلصة الحارة واتركي المزيج على نار عالية حتى يبدأ بالغليان. 3. خفضي النار وغطي المقلاة واتركي المزيج على النار لمدة 20 دقيقة. 4. أزيلي الغطاء واتركي المقلاة على النار لمدة 8 دقائق حتى تقل كمية الصوص وتصبح سميكة. Advertisements 5. ضعي المزيج في طبق التقديم ورشي السمسم والبصل الأخضر وقدميه ساخناً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي على الطريقة الآسيوية للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.