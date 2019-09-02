طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني لرجيم مثالي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني لرجيم مثالي

- زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : نصف كوب

- عصير الليمون : نصف كوب

- السكر البني : ملعقة كبيرة

- بودرة الكاري : 2 ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- صلصة حارة : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مقطع مكعبات) طريقة تحضير دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني لرجيم مثالي 1. اخلطي زبدة الفول السوداني والصويا صوص وعصير الليمون والسكر البني والكاري والثوم والصلصة الحارة في وعاء. 2. أضيفي قطع الدجاج وغطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات. 3. ضعي الدجاج في أسياخ خشب منقوعة سابقاً بالماء. Advertisements 4. ضعي الأسياخ في صينية وأدخليها الفرن على حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة مع التقليب حتى ينضج الدجاج. 5. قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا

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