طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالخضار للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير دجاج مشوي بالخضار للرجيم

- الدجاج : دجاجة (وزن كيلو / منظفة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الجزر : 3 حبات (مقشر ومفروم دوائر)

- البطاطس : 3 حبات (مقشرة ومقطعة دوائر) طريقة تحضير دجاج مشوي بالخضار للرجيم 1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة. 2. بطني صينية الفرن بورق الأولمنيوم. 3. تبلي الدجاجة بالملح والفلفل وزيت الزيتون وضعيها في الصينية. 4. وزعي البطاطس والجزر وتبلي بالملح والفلفل. Advertisements 5. غطي الصينية بورق الأولمنيوم وأدخليها للفرن لمدة 30 دقيقة. 6. خففي حرارة الفرن واتركي الدجاج لمدة 30 دقيقة أخرى حتى ينضج تماماً. 7. قدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا

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