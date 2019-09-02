شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد التطعيم فى الوقاية من الالتهاب الرئوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئتين يسبب الالتهاب والتورم، ويحدث الالتهاب الرئوي عادة بسبب البكتيريا أو الفيروسات، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الفطريات أو المهيجات التي تتنفسها في رئتيك، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية التطعيم فى الوقاية من الالتهاب الرئوى، وفقاً لموقع "Doctor ". أعراض الالتهاب الرئوييمكن أن تتراوح أعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، هذا يعتمد على عوامل الخطر الخاصة بك ونوع الالتهاب الرئوي لديك، وتشبه أعراض الالتهاب الرئوى الأعراض الناجمة عن البرد أو الأنفلونزا وتشمل: أعراض الالتهاب الرئوييمكن أن تتراوح أعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، هذا يعتمد على عوامل الخطر الخاصة بك ونوع الالتهاب الرئوي لديك، وتشبه أعراض الالتهاب الرئوى الأعراض الناجمة عن البرد أو الأنفلونزا وتشمل:

-سعال.

-حمى.

- المخاط عند السعال.

-صعوبة في التنفس.

-قشعريرة.

-ألم في الصدر.

-قد تعرق أيضًا وتتعرض لصداع وتشعر بالتعب الشديد.

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-يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الغثيان والقيء والإسهال.

هل يوجد تطعيم للالتهاب الرئوي؟لا يوجد لقاح لجميع أنواع الالتهاب الرئوي، ولكن هناك لقاحان يساعدان على منع الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا المكورات الرئوية.

التطعيم الأول يوصى به لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات و الثاني يوصى به لأي شخص في سن الثانية أو أكبر يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب رئوي.

الحصول على لقاح الالتهاب الرئوي مهم بشكل خاص إذا كنت:

-تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر.

-التدخين.

-لديك بعض الحالات المزمنة، مثل الربو ، وأمراض الرئة ، ومرض السكري، وأمراض القلب، وأمراض الخلايا المنجلية، أو تليف الكبد.

-ضعف نظام المناعة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، أو الفشل الكلوي ، أو الطحال التالف، وزرع الأعضاء مؤخرا ، أو تلقي العلاج الكيميائي.

- القوقعة الصناعية .

-لا يمكن لقاحات المكورات الرئوية منع جميع حالات الالتهاب الرئوي، لكن يمكنهم تقليل احتمال تعرض الأشخاص المعرضين للخطر لمضاعفات الالتهاب الرئوي.