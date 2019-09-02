حمية "رجل الكهف".. اكتشفي كم سينقصُ وزنكِ خلال 4 أسابيع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجد باحثون نمساويون أنََّ الحمية التي تُعرف بحمية "رجل الكهف" ربما تساعد الأشخاص البدناء على خسارة ما يقرب من 3.6 كيلو جرام من أوزانهم خلال 4 أسابيع فقط.

واكتشف الباحثون من دراستهم التي شملت بعض المتطوعين بعدما تم إجبارهم على الصوم لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بتناول كل ما يحلو لهم لمدة 12 ساعة أنَّ معدل ما يتناولوه من سعراتٍ حرارية انخفض بأكثر من الثلث، وهو ما ساعدهم على التخلص من دهون أجسامهم دون أن يفقدوا الأطعمة التي يستمتعون بها.

كما ثبت للباحثين أنَّ تلك الحمية ساعدت على خفض مستويات المواد الكيميائية التي توجد بأجسام زائدي الوزن وترتبط بالأمراض المقترنة بالتقدم في السن أو الالتهابات.

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وأوضح الباحثون أنهم يعتقدون أنّه من الأسهل خسارة الوزن بدلاً من عدِّ السعرات الحرارية لأنَّ البعض يعتبرها أقل تقييدًا، وهو ما يجعل النتائج ملموسةً بصورةٍ واضحة.

وعلَّق على ذلك توماس بيبر، من جامعة "غراتس الطبية" وهو باحثٌ مشارك في تلك الدراسة بقوله: "لم تتضح بشكلٍ كاملٍ إلى الآن تلك الأسباب التي تجعل من تقييد السعرات الحرارية والصوم وسائل فعّالة في إنقاص الوزن. والشيء المميز في تلك الحمية التي تنطوي على الصيام بشكلٍ متقطعٍ على نحوٍ صارم هو أنهّا لا تتطلّب من المشاركين عدَّ وجباتهم أو سعراتهم الحرارية، فقط لا يتناولون أي شيء لمدة يوم واحد".