متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعاني عدد لا يستهان به من النساء من مشكلة شائعة، ألا وهي عدم تناسب حجم الثديين، نظرًا لخلل في عمل الغُدد، والذي قد ينتج عنه عدم وصول الثدي لحجمه الكامل، وبالتالي تشوّه منطقة الصّدر عند الأنثى.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع طبيب التجميل الدكتور نادر صعب، الذي تحدّث عن الحلّ الأنسب للمرأة التي تُعاني من عدم نموّ جهة من صدرها.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر صعب: هذا هو الحلّ للمرآة التي تُعاني من عدم تناسب حجم ثدييها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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