متلازمة القلب المكسور.. شاهدي كيف تؤدي إلى وفاة المُصاب بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تعد مقولة "كسر قلب" افتراضية، بل هي حقيقية 100%!

متلازمة القلب المكسور، قد تؤدي إلى وفاة المصاب بها، وهي حالة صحية تشبه أعراضها "الجلطة القلبية".

تبدأ هذه المتلازمة بعد التعرض لظروف حياتية قاهرة، كموت الأقرباء أو الانفصال عن الأزواج أو التعرض لظلم، ويشعر خلالها المصاب بعدة أوجاع، تنتهي بوفاته.

وهذا ما حصل مؤخرًا مع امرأة بريطانية تعرّض منزلها للسرقة وفقدت أغلى ما تملك.. شاهدي التفاصيل بالفيديو التالي: