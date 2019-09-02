متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل استيقظتِ في إحدى الليالي ووجدتِ نفسكِ لا تستطيعين الحركة أو الكلام؟ وحاولت الصراخ وطلب المساعدة لكن دون جدوى؟ وبعد مرور دقيقة اختفى الأمر تمامًا وكأنه كابوس إلا أنكِ كنتِ مُستيقظة وشعرت أن تلك المعاناة حقيقة؟
لا تخافي الأمر ليس حالة طبية خطيرة؛ فهناك الكثيرون غيركِ قد عاشوا هذه التجربة المريرة، ولمرات عديدة أحيانًا، ومع أنها ليست تجربة سهلة أبدًا، وقد تجعل من النوم مهمة صعبة، ألا أنها حالة طبيعية تسمى بـ "شلل النوم" أو "الجاثوم".
ولمعرفة المزيد عن هذه الحالة شاهدي الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر الجاثوم أو شلل النوم.. شاهدي أسبابه وطرق الوقاية منه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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