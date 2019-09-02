جسدكِ مليءٌ بالسّموم وأنتِ لا تدرين.. اكتشفي أعراضها التّحذيريّة!‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ انتشار السّموم في جسدكِ من الأمور التي قد لا تُعطيها أهميّة فينعكس ذلك سلبيًا على صحّتكِ، وتصبحين معرّضة لمجموعة من الأمراض.

وتُسبّب السّموم بإصابتكِ بالتهابات في الجلد والعين والمعدة بحسب الأطباء، إضافة إلى الأورام والربو، والأمراض العصبيّة، والطفرات البيولوجيبة، والعقم.

غير أنّ هناك مؤشّرات تساعدكِ على التنبّهِ بأنّ جسدكِ مليءٌ بالسّموم وذلك من خلال ظهور مجموعة من الأعراض على صحّتكِ. لذلك؛ احرصي على تلقّي العلاج فور إصابتكِ بها، حتى لا تكونين "فريسة" لأمراض خطيرة.

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