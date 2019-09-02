ما أسبابُ عدوى الخميرة بعد الجِماع؟ شاهدي طُرق علاجها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدُث عدوى الخميرة المهبليّة والتي تسمى أيضًا بداء المبيضات الفرجيّ المهبليّ، عندما تنمو الخميرة الصحيّة داخل المهبل بشكل سلبيّ، فتؤدّي إلى الإصابة، وليست كما يُشاع بأنّها تنتقل عبر العلاقة الحميمة فقط، ولكنّها تسهم بشكل كبير في نموّها.

يزيد الجِماع من تهيّج عدوى الخميرة وخطر الإصابة بها، عن طريق دخول بكتيريا جديدة للمهبل، ولحسن الحظ يمكن علاجها بالأدوية، وسنوضّح أسبابها وطرق علاجها بحسب ما ورد في مجلة بولد سكاي.

سبق وأشرنا إلى أنّ نموّ الفطريات في المهبل، هو سبب الإصابة بعدوى الخميرة بعد الجِماع، وتُعدّ هذه الفطريات جزءًا طبيعيًا من البيئة الجرثوميّة في المهبل، وتنتقل عبر قضيب الرّجل أو إصبعه، كما تنتقل عن طريق الرّجل إذا كان مصابًا بعدوى الخميرة القضيبية، والعكس قد يُصاب شريككِ بالمرض نفسه عن طريقكِ بعد الجماع.