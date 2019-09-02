هل تناولُ فول الصّويا ومنتجاته يؤدّي للإصابة بسرطان الثّدي؟.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تباينت الآراء عن فول الصّويا وفوائده الصّحيّة، فهو بديل نباتيّ رائع للحوم، ويستهلكه الملايين حول العالم بكميّات كبيرة.

كما اعتمدت العديد من الصناعات الغذائية عليه بشكل لافت، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائيّ العالميّ.

يعرف الصّويا بأنّه مصدر جيّد للبروتين والكالسيوم وفيتامين ب، والألياف والأحماض الدهنية غير المُشبعة والحديد والزّنك، وربط العلماء انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بتناول فول الصّويا، بحسب ما نُشر في مجلة "ميدكال ديللي".

في الفيديو التالي، ستتعرّفين على حقيقة علاقة الإفراط في تناول فول الصّويا بالإصابة بسرطان الثّدي.