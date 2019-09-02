متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تباينت الآراء عن فول الصّويا وفوائده الصّحيّة، فهو بديل نباتيّ رائع للحوم، ويستهلكه الملايين حول العالم بكميّات كبيرة.
كما اعتمدت العديد من الصناعات الغذائية عليه بشكل لافت، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائيّ العالميّ.
يعرف الصّويا بأنّه مصدر جيّد للبروتين والكالسيوم وفيتامين ب، والألياف والأحماض الدهنية غير المُشبعة والحديد والزّنك، وربط العلماء انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بتناول فول الصّويا، بحسب ما نُشر في مجلة "ميدكال ديللي".
في الفيديو التالي، ستتعرّفين على حقيقة علاقة الإفراط في تناول فول الصّويا بالإصابة بسرطان الثّدي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تناولُ فول الصّويا ومنتجاته يؤدّي للإصابة بسرطان الثّدي؟.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.