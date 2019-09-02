لا تسخري من أصحاب الوزن الزّائد قبل التّعرّف على أنواع السُّمنة وأسبابها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني نسبة كبيرة من النساء من أمراض السُّمنة، بسبب زيادة أوزانهنّ، ما يُسبّب العديد من المشكلات الصّحيّة لهنّ، كالتهاب المفاصل ومتلازمة التمثيل الغذائيّ وارتفاع ضغط الدم والسكري.
وقد لا تتفاجئين عند زيادة وزنكِ بسبب تناولكِ سعرات حراريّة أعلى أو ممارسة تمارين رياضيّة أقل، لكنّك ستنصدمين بالطّبع عندما تجدين أنّ وزنكِ في ارتفاع دون أنْ تغيّري نمط حياتكِ.
وبحسب المتخصّصين، فإنّ هناك العديد من الأسباب التي تؤدّي لزيادة الوزن لا تتعلّق بمقدار الطعام الذي تتناولينه بل بأمور أخرى بعضها غير متوقّعة.
في الفيديو التالي يستعرض "فوشيا" أنواع السُّمنة، وأسبابها غير المتوقّعة..
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