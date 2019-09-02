كيف يمكن لليوغا أن تُعزز صحة ورشاقة أطفالك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في وقتٍ تبحث فيه الأمهات عن طرق يشركن فيها أطفالهنَّ الصغار في تمارينَ تُعزز رشاقتهم ولياقتهم البدنية وهم في هذهِ السن الصغيرة، كشف خبراء عن إمكانية أن تستعين الأمهات بتمارين اليوغا الصديقةِ لكافة أفراد الأسرة والمفيدةِ لحيوية ونشاط الأطفال.

وقالت مدربة اللياقة البدنية، كيلي كريج، إنَّ الفكرة في تمارين اليوغا تكمنُ في إمكانيةِ ممارستها في أي مكان، فضلاً عن إمكانية تعويد الأطفال عليها لممارستها بصورةٍ منتظمةٍ في المنزل.

وأضافت كيلي: "اليوجا وسيلةٌ رائعة لكافة أفراد الأسرة؛ إذ يمكنهم جميعًا ممارستها مع بعضهم البعض، فكلنا ننشغل في حياتنا ونقضي أوقاتًا طويلة على الهواتف المحمولة وأمام شاشات التلفزيون، ويمكن لتمارين اليوغا أن تعيد لم شمل الأسرة مرةً أخرى وخلق شعور بالتواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة الواحدة".

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وتابعت كيلي بقولها: "ويمكن القول إنَّ اليوجا العائلية طريقةٌ مميزةٌ لاستكشاف مختلف الأشكال، وتقوية الأجسام، واكتشاف المزيد عن أفراد الأسرة ونشر روح المرح والدعابة".

وأوصت كيلي ببعض أنواعِ تمارين اليوغا التي تفيد الأطفال على وجه التحديد مثل تمرين الشجرة لتحسين التوازن، تمرين كوبرا لتعزيز القوة، تمرين وضعية القارب لتحسين مهارات التواصل وتمرين Double down dog لتعزيز روح الدعابة والثقة بالنفس.