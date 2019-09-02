لا تطعمي طفلك حتى التخمة.. فالنتائج وخيمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذّر باحثون أمريكيون من مقدار ما تمنحه الأم لطفلها في سنوات حياته الأولى من أطعمة قد يتنبأ بالعمر المتوقع أن يعيشه الطفل.

واكتشف الباحثون في دراستهم التي أجروها بكلية بايلور للطب في ولاية تكساس الأمريكية على مجموعة من فئران التجارب، أن الفئران التي تم إطعامها حتى التخمة وهي صغيرة حدثت لديها تغيرات جينية مرتبطة بالشيخوخة قبل الأوان مقارنة بالفئران التي تناولت كميات كافية ومناسبة.

وقال الباحثون إن نفس هذه النوعية من التغيرات تحدث لدى البشر الذين يصابون بالنوع الثاني من داء البول السكري، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن هذه التغيرات قد تتكهن باحتمالية ظهور مرض السكري.

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ومع تزايد معدلات الإصابة بالسمنة، أوضح الباحثون أن نتائج دراستهم أظهرت لهم كيف يمكن للإفراط في تناول الطعام – حتى في بداية حياة الطفل – أن يحفز زيادة الوزن ومن ثم يضر بالصحة مبكرًا.

ولفت الباحثون إلى أن الآباء والأمهات الجدد يميلون دومًا للتأكد من إشباع أطفالهم الصغار ويجعلون من ذلك أولوية بالنسبة لهم في الحياة، وبينما لا يكون لذلك أثره الواضح في حياة الطفل الأولى، لكن تبعات الأمر تبدأ في الظهور بمراحل لاحقة.