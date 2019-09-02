تمرين رفرفة أجنحة البنغو.. اضمني رشاقتك في 15 دقيقة فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كنت تبحثين عن تمرين فعال يمكنك أن تلمسي نتائجه في غضون 15 دقيقة فقط، فعليك إذن بتجربة تمرين رفرفة أجنحة البنغو، الذي توصي به مدربة المشاهير الشخصية ناديا فيرويذر، لضمان شد وتقوية الذراعين على نحو مميز للغاية.

ويمكنك القيام بهذا التمرين بأخذ وضعية تمرين الضغط، مع وضع اليدين بشكل مسطح على الأرض، ثم فرد الذراعين، وأخذ مسافة بين الساقين، وعمل اتزان للجسم على أصابع القدمين، ثم فرد إحدى الذراعين للأمام والرجوع بالذراع الآخرى للوراء تحت الجسم بشكل عكسي ومحاولة الوصول بها إلى مقدمة القدم المعاكسة.

وإذا لم تجدي في جسمك القدر الكافي من المرونة، يمكنك ثني قدميك بعض الشيء لتسهيل المهمة، وبعدها يمكن الثبات على تلك الوضعية 3 ثوان بين كل محاولة والثانية.

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إلى ذلك، تنصح أيضًا خبيرة التغذية شونا ويلكينسون، بإمكانية تناول نوعيات معينة من الأطعمة لضمان تقوية الذراعين، مثل الجزر الذي يحتوي على مادة البيتا كاروتين، التي تتحول إلى فيتامين إيه في الجسم، وهو الفيتامين الذي يستعيد الكولاجين التالف ويعيد توليده، حيث يمكن أن يتسبب نقص الكولاجين في ترهل الجلد. بالإضافة للمحار الذي يعدّ من المصادر الغنية بالسلينيوم والزنك اللذين يعززان نسبة بروتين "إيلاستين" في البشرة؛ ما يضمن إعادتها لحالتها إذا تعرضت للتلف.