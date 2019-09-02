حمية الكيتو.. لا تستمري بها لأكثر من شهر ونصف الشهر! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حمية الكيتو أو الكيتوجانيك، أحد أكثر الأنظمة الغذائية بحثًا على غوغل في الآونة الأخيرة.

هذا الريجيم الذي أصبح "موضة" اليوم، يعتمد على تناول كميات كبيرة من الدهون والبروتين، مقابل الحد من تناول الكاربوهيدرات؛ الأمر الذي يدعو الجسم إلى استخدام الدهون كوقود لإنتاج الطاقة اللازمة.

حذر عدد من الأطباء من اتباع الكيتو كحمية غذائية على المدى الطويل؛ إذ إنه يسبب أمراضًا خطيرة ويؤثر على صحة القلب، نتيجة الاستهلاك الزائد للدهنيات.

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لمعرفة المزيد عن نظام الكيتو، شاهدي الفيديو التالي..